Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء بلور مطالب المجتمع المدني ليكون شريكا فعالا

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

عين تموشنت - أكد رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني طاهير شيحة يوم السبت  بعين تموشنت أن مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء تضمن بلورة لمطالب المجتمع المدني ليكون شريكا فعالا لمؤسسات الدولة و يطلع بدور رقابي .

وأبرز السيد شيحة خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "عيسى مسعودي" في إطار الحملة الاستفتائية أن "المجتمع المدني كان يتطلع ليكون شريكا فعالا لمؤسسات الدولة و يطلع بدور رقابي و هي مطالب تم الأخذ بها و بلورتها في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل".

اقرأ أيضا :  المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور وقفة في وجه من يسعى إلى كسر الشعب الجزائري

و ثمن نفس المتحدث دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية وأيضا إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد "وهي كلها مكتسبات لابد من تثمينها لبناء الجزائر الجديدة".

وأعرب طاهير شيحة عن أمله أن "تعاد مآثر نوفمبر التحرير 1954 خلال موعد نوفمبر التعديل 2020 بالتصويت بنعم على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء أمام الشعب الجزائري".

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء بلور مطالب المجتمع المدني ليكون شريكا فعالا
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 16:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.17

الشعب الجزائري سيسطر بمناسبة الاستفتاء على الدستور" ملحمة عظيمة في سبيل الوطن"

20.10.17

مشروع تعديل الدستور "بوابة" للإصلاحات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية"

20.10.17

ممثل بلدية "ثراغوثة" الاسبانية يتأسف لعدم سداد اسبانيا لدينها التاريخي بشأن الصحراء…

20.10.17

جبهة الجزائر الجديدة تساند خيار مشروع تعديل الدستور

20.10.17

الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الإنسان : تفعيل دور التوعية "ضروري تحسبا للاستفتاء''

20.10.17

إستفتاء : عصماني يدعو ''النخبة'' إلى الإنخراط في العمل الحزبي والجمعوي للمساهمة في…

الأكثــر قـراءة

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف

20.10.14

وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار