مشروع تعديل الدستور موضوع لقاء متبوع بنقاش مع الصحافة الوطنية يوم الثلاثاء المقبل

و يعد هذا اللقاء المدرج في اطار النشاطات الدورية للمنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين, الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي عقد في شهر مارس الماضي و الذي تمت خلاله دعوة أسرة الصحافة إلى تنظيم نفسها من أجل المساهمة في مناقشة و اثراء المسودة الأولى من الدستور.
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ولقاء يوم الثلاثاء المقبل الذي تمت دعوة وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, السيد عمار بلحيمر إلى حضوره سيجري تحت شعار "مكانة الصحافة في مشروع مراجعة الدستور", بمشاركة خبراء و أخصائيين.