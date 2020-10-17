مشروع تعديل الدستور موضوع لقاء متبوع بنقاش مع الصحافة الوطنية يوم الثلاثاء المقبل

الجزائر- سيكون مشروع تعديل الدستور, يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثانية (14سا00) زوالا بالجزائر العاصمة, موضوع ندوة متبوعة بنقاش بمبادرة من المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين, حسبما علم, يوم السبت, لدى المنظمين.

و يعد هذا اللقاء المدرج في اطار النشاطات الدورية للمنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين, الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي عقد في شهر مارس الماضي و الذي تمت خلاله دعوة أسرة الصحافة إلى تنظيم نفسها من أجل المساهمة في مناقشة و اثراء المسودة الأولى من الدستور.

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