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الدولة " لديها نية صادقة في التغيير "

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 15:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الدولة &quot; لديها نية صادقة في التغيير &quot;

الجلفة - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم السبت بالجلفة أن الدولة "لديها نية صادقة وإرادة في التغيير".

وقال السيد جراد خلال استماعه لانشغالات سكان مناطق الظل ببلدية سيدي بايزيد في اطار زيارة عمل يقوم بها لولاية الجلفة أن "الدولة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لديها النية الصادقة والإرادة في التغيير" مؤكدا أن رئيس الجمهورية "يولي أهمية قصوى لتنمية مناطق الظل لأنه يعرف جيدا الجزائر العميقة وهذه المناطق ووضعية سكانها نظرا لمساره المهني بالعديد من ولايات ودوائر البلاد".

ووعد السيد جراد بتلبية "كافة الاحتياجات التنموية" لمناطق الظل بالجلفة من خلال توفير النقل والكهرباء والغاز والخدمات الصحية للسكان.

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وبعدما ذكر السيد جراد ب" تراكمات الماضي" دعا مواطني هذه المناطق الى ضرورة "النظر الى المستقبل". كما حث المواطنين بصفة عامة على "عدم الاكتفاء بتقديم طلبات بل الالتزام أيضا بأداء واجبهم وخدمة بلادهم".

وواصل السيد جراد رفقة كل من وزيري الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات زيارة مناطق الظل بهذه البلدية على أن يختتم زيارته بلقاء مع فعاليات المجتمع المدني بالولاية.

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الدولة " لديها نية صادقة في التغيير "
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 15:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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