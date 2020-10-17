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منتدى الجزائر: دعوة الشباب الى التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- دعا منتدى الجزائر يوم السبت بالجزائر العاصمة الشباب الى التصويت "بنعم" على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر القادم من أجل "احداث التغيير".

ودعا رئيس المنتدى محمد عيادي في تصريح صحفي له عقب تنشيطه لقاء مع مناضليه بقاعة الاطلس بالجزائر العاصمة الى "تفويت الفرصة عن الذين أعطوا صورة سيئة عن المشروع وأغمضوا أعينهم عن ايجابياته والذهاب الى صناديق الاقتراع يوم أول نوفمبر والتصويت على مشروع تعديل الدستور" .

وتوقع السيد عيادي من "المخلصين الشباب أن يكونوا بقدر من العزم يوم الاستفتاء لرفع راية الجزائر والارتقاء بالديمقراطية التشاركية التي تعتبر التجسيد الفعلي للدولة الاجتماعية حسب بيان أول نوفمبر الخالد".

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وبعدما ثمن مساعي رئيس الجمهورية لإحداث التغيير قريبا أكد رئيس المنتدى بأن مشروع التعديل هو "استجابة حقيقية لمطلب الحراك  (...) لتأسيس مؤسسات دستورية والنهوض بالدولة الجزائرية".

و حضر التجمع ممثلون عن شتى فعاليات المجتمع المدني و نشطاء حقوقيين.

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منتدى الجزائر: دعوة الشباب الى التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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