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اليوم الوطني للهجرة: جراد يترحم على شهداء الثورة بمقبرة الشهداء بالجلفة

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 13:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
اليوم الوطني للهجرة: جراد يترحم على شهداء الثورة بمقبرة الشهداء بالجلفة

الجلفة - ترحم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بمقبرة الشهداء بالجلفة على أرواح شهداء الثورة التحريرية وذلك بمناسبة إحياء الذكرى ال59 لليوم الوطني للهجرة المصادف ل17 أكتوبر من كل سنة.

وبمقبرة الشهداء، قام الوزير الأول بوضع إكليل من الزهور و قراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة وذلك رفقة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،كمال بلجود، ووزير الصحة و السكان  وإصلاح المستشفيات،عبد الرحمن بن بوزيد، والسلطات المحلية وكذا الأسرة الثورية.

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و قد شرع الوزير الاول منذ صباح اليوم بزيارة عمل للولاية يتم خلالها تدشين وتفقد العديد من المشاريع منها وضع حجر أساس انجاز مركز لمكافحة السرطان بعاصمة الولاية.

آخر تعديل على السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 15:12
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اليوم الوطني للهجرة: جراد يترحم على شهداء الثورة بمقبرة الشهداء بالجلفة
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 13:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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