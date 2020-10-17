اليوم الوطني للهجرة: جراد يترحم على شهداء الثورة بمقبرة الشهداء بالجلفة

وبمقبرة الشهداء، قام الوزير الأول بوضع إكليل من الزهور و قراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة وذلك رفقة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،كمال بلجود، ووزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،عبد الرحمن بن بوزيد، والسلطات المحلية وكذا الأسرة الثورية.
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و قد شرع الوزير الاول منذ صباح اليوم بزيارة عمل للولاية يتم خلالها تدشين وتفقد العديد من المشاريع منها وضع حجر أساس انجاز مركز لمكافحة السرطان بعاصمة الولاية.