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مشروع تعديل الدستور يكرس مبدأ التداول على السلطة

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 09:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

المدية - أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ابو الفضل بعجي، يوم الجمعة بالبرواقية (المدية)، ان مشروع تعديل الدستور يضمن فصل السلطات و يكرس مبدأ التداول على السلطة.

و في كلمته خلال تجمع شعبي نظم بدار الثقافة بالبرواقية (المدية)، اعتبر السيد بعجي ان مشروع تعديل الدستور، الذي يطرح للاستفتاء يوم 1 نوفمبر المقبل، "يحمل العديد من التعديلات من الجانب السياسي و بخصوص عمل مؤسسات الدولة، كما انه يضمن فصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و يكرس مبدأ التداول على السلطة بالاضافة الى انه يفتح الطريق امام المنافسة السياسية بين مختلف التشكيلات".

و خلال هذا التجمع، دعا الامين العام لذات الحزب المواطنين الى التصويت بقوة لصالح التعديل الدستوري و المشاركة بقوة يوم الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.

و لدى تطرقه الى الوضع الداخلي للحزب، اسرد المتحدث بالقول ان الهيئات القيادية لتشكيلته السياسية "ستعمل من اجل اعادة الحزب لأبنائه الشرعيين و المناضلين الحقيقيين"، معلنا في هذا السياق عن اعادة تنظيم الهياكل القاعدية للحزب في القريب العاجل.

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مشروع تعديل الدستور يكرس مبدأ التداول على السلطة
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 09:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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