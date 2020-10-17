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الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة

الجلفة - شرع الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم السبت في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة، حيث سيتفقد خلالها عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي ترقى بهذه الولاية السهبية  .

وستكون دائرة عين وسارة (100 كلم شمال الولاية) المحطة الأولى لزيارة الوزير الأول للولاية التي نزل بها مرفوقا بوفد وزاري هام، حيث سيدشن بها سوقا جهويا للجملة للخضر والفواكه، وكذا مشروع استثماري خاص ينشط في تحويل الورق المسترجع (تم ربط وحدته مؤخرا بشبكة الكهرباء).

وستكون وجهة السيد جراد بعدها إلى دائرة البيرين، 137 كم شمال عاصمة الولاية، أين سيقف فيها على مستشفى 60 سريرا، اكتمل مشروع إنجازه وتجهيزه، وينتظر أن يقدم خدماته الصحية لسكان هذه الدائرة والمناطق المجاورة لها عند إقرار وضعه في الخدمة من طرف السلطات العمومية.

وبعاصمة الولاية، سيضع السيد جراد حجر أساس مشروع لطالما كان انشغالا ملحا لسكان هذه الولاية، ويتعلق الأمر بمركز لمكافحة السرطان وهو المشروع الذي أولاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جانبا كبيرا من الإهتمام في عدة إجتماعات لمجلس الوزراء، وتمخضت عنه قرارات هامة تدعوا للإسراع بإنجازه في اقرب الآجال.

كما سيدشن الوزير الأول مدرسة للمهن الأشغال العمومية ويقدم له بموقعها الكائن بالقطب الحضري "بربيح" عرضا عن هذه المنشأة الجديدة، ليتوجه بعدها لبلدية سيدي بايزيد (65 كلم شرق الولاية) حيث سيضطلع على مشاريع ذات صلة بتحسين الإطار المعيشي لسكان مناطق الظل الكائنة بهذه الجهة.

وسيختتم الوزير الأول زيارته، بعقد لقاء مع المجتمع المدني لهذه الولاية وذلك على مستوى قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة "زيان عاشور". كما سكون له تدخلا بالإذاعة المحلية.

آخر تعديل على السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 09:59
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الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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