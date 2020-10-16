تعديل الدستور: يمكن لكل ناخب حضور عمليات التصويت والفرز كملاحظ في مكتب التصويت المسجل

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يوم الجمعة, أنه يمكن لكل ناخب "تطوعا وبمبادرة منه حضور عمليات التصويت والفرز كملاحظ" في مكتب التصويت المسجل به, عبر إيداع طلبه 10 أيام قبل تاريخ الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم, حسب ما أفاد به بيان للسلطة.

وأوضح المصدر ذاته, أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن طبقا للقرار الصادر عن السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 15 اكتوبر 2020 والمحدد لشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين على مستوى مكاتب التصويت في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020 تطبيقا للمادتين 7و8 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, ولأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم, يمكن لكل ناخب تطوعا وبمبادرة منه الحصول على الاعتماد من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لحضور عمليات التصويت والفرز كملاحظ في مكتب التصويت المسجل به, بإيداع طلبه لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة اقليميا خلال (10) أيام قبل تاريخ الاستفتاء وقفا للاستمارة المخصصة لهذا الغرض".

وأشارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيانها إلى أنه تطبيقا لفحوى البروتوكول الصحي للوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" المعتمد في هذا الشأن, فإنه "لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من ثلاثة (3) ملاحظين في مكتب التصويت الثابت وملاحظين اثنين (2) في مكتب التصويت المتنقل يتم اختيارهم بالتوافق بين الناخبين المعنيين, وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء الى القرعة التي تنظمها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة اقليميا, وتعلق نسخة من قوائم الملاحظين يوم الاستفتاء على مستوى مراكز ومكاتب التصويت".

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ولضمان السير الحسن لعملية الاستفتاء, اشترطت السلطة الوطنية على الملاحظين المعتمدين "التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الساري المفعول, التحلي بالحياد والاستقلالية والنزاهة, الامتثال لأوامر رئيس مكتب التصويت, التقيد بالمكان المخصص للملاحظين داخل مكتب التصويت, حمل الشارة (بطاقة التأهيل) وعدم التدخل في عملية التصويت". كما ألزمتهم --حسب ذات البيان-- بـ"عدم التأثير على الناخبين في عملية التصويت وعدم تعكير صفو أعضاء مكتب التصويت أو الاخلال بحق التصويت أو حرية التصويت, كما يمنع عليهم ممارسة أي شكل من أشكال التأثير على الناخبين و أعضاء مكاتب التصويت".

ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لهذا الغرض نموذجا للشارة التعريفية لملاحظي مكاتب التصويت بالخارج باللون الابيض وكذا الشارة الخاصة بملاحظي مكاتب التصويت عبر ولايات الوطن, وحددت أبعاد الشارة ونوع الورق.

وسيكون على الناخبين الراغبين في حضور عمليات التصويت والفرز كملاحظين في مكاتب التصويت المسجلين بها ملئ طلب الاعتماد الذي وضعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, والذي يحمل معلومات الناخب وامضاءه الشخصي.