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"التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور أفضل خيار للشعب الجزائري"

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 18:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

باتنة - صرح نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان يوم الجمعة من باتنة بأن التصويت ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "هو أفضل خيار للشعب الجزائري."

وتتجلى أهمية هذا الخيار, حسب ما أوضحه ذات المتدخل خلال تجمع نشطه بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية لفائدة إطارات ومناضلي الحزب في إطار الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور, في أن "الجزائر باشرت عهدا جديدا من الإصلاحات التي يتعين أن تستمر", معتبرا الدستور الجديد المعروض للاستفتاء "جزءا من هذه الإصلاحات."

واستنادا لأحمد الدان فإن "توقيف قاطرة الإصلاحات التي تشكل مقدمة أساسية لنجاح المراحل المقبلة فيه ضرر", داعيا المواطنين إلى "تفويت الفرصة على جميع المشككين من خلال التصويت بنعم للتعديل الدستوري يوم الفاتح نوفمبر المقبل."

وجدد السيد الدان تأكيده بتأييد حركة البناء الوطني لمشروع التعديل الدستوري, معتبرا إياه "استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي تميز بالسلمية على مدار سنة كاملة و لم تتخلله إراقة أي قطرة دم."

آخر تعديل على الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 19:07
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"التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور أفضل خيار للشعب الجزائري"
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 18:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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