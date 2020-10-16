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عين تموشنت : الاستفتاء بنعم على التعديل الدستوري هو تجديد للعهد مع الرسالة النوفمبرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

 

عين تموشنت - أكد رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي طاهر قارون يوم الجمعة بولاية عين تموشنت أن التصويت ب"نعم" على التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم "يعد تجديدا للعهد مع الرسالة النوفمبرية."

وذكر طاهر قارون, خلال تجمع جهوي أشرف على تنشطيه بدار الثقافة عيسى مسعودي في إطار اليوم العاشر للحملة الاستفتائية الخاصة بتعديل الدستور, أن "تزامن حدث الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور مع إحياء الذكرى 66 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة يعد تجديدا للعهد مع شهدائنا والرسالة النوفمبرية الخالدية", داعيا بذلك إلى "التصويت بنعم".

وأضاف رئيس المنظمة, خلال هذا التجمع الجهوي الذي ضم منتسبيها على مستوى ولايات وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت, أن "وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للاستفتاء توافقية", مبرزا أنها "تؤسس لبناء جزائر جديدة محصنة من الأزمات."

ودعا السيد قارون إلى"المساهمة جميعا لبناء الجزائر الجديدة التي قوامها الشفافية والمواطنة في إطار الديمقراطية التشاركية التي تعد مكسبا عظيما ضمن وثيقة الدستور."

وتناول رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي المكاسب التي حققها الشعب الجزائري انطلاقا من "حراكه السلمي المبارك", مضيفا أنه "علينا كجزائريين اليوم أن نعطي للعالم درسا آخرا في ممارسة المواطنة من خلال المشاركة بقوة في استفتاء التعديل الدستوري و التصويت بنعم على هذا الدستور."

وناشد طاهر قارون جميع الفعاليات السياسية و الجمعوية إلى "الترفع عن الحسابات الحزبية الضيقة وجعل مصلحة الوطن أولوية لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة."

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عين تموشنت : الاستفتاء بنعم على التعديل الدستوري هو تجديد للعهد مع الرسالة النوفمبرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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