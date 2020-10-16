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مشروع الدستور المعدل جاء بالتغيير الإيجابي للفلاحين

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 17:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

البليدة - أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي يوم الجمعة بالبليدة أن مشروع الدستور المعدل المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل جاء بالتغيير الإيجابي لجميع الجزائريين بصفة عامة و للفلاحين بصفة خاصة.

وأوضح السيد عليوي في لقاء مع فلاحي منطقة الوسط عقده بمقر الغرفة المحلية للفلاحة, أن مشروع الدستور الجديد المعدل جاء ب"عدة نقاط إيجابية ستساهم في التغيير الإيجابي لفائدة الجزائريين بصفة عامة و الفلاحين بصفة خاصة كما سيضمن تغيير الذهنيات القديمة."

وأضاف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن مشروع الدستور يتضمن أيضا "تسوية وضعية العدالة و استقلاليتها و تنظيم الحكم من خلال المحكمة الدستورية و بالتالي ضمان حقوق جميع المواطنين و خصوصا الفلاحين."

وقال أن "مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور ستشهد تغييرا في الأساليب و الطرق و ستعرف تدقيقا أكبر في وضعية قطاع الفلاحة لفائدة الفلاحين."

كما أعرب ذات المسؤول عن دعم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لمشروع الدستور المعدل, داعيا كافة الفلاحين إلى "التصويت بنعم يوم الفاتح نوفمبر القادم".

آخر تعديل على الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 17:15
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مشروع الدستور المعدل جاء بالتغيير الإيجابي للفلاحين
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 17:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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