بعجي يرافع من ولاية بومرداس حول أهمية مشروع تعديل الدستور في بناء دولة جديدة ذات مؤسسات قوية

بومرداس - رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل في تجمع شعبي ببودواو بولاية بومرداس حول أهمية مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء في "بناء و تكريس دولة جديدة ذات مؤسسات و منظومة قانونية قوية."

وقال السيد بعجي في لقاء شعبي نشطه بالمركز الثقافي ببودواو (شرق الولاية) ضمن الحملة التحسيسية حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور, بأن تشكيلته الحزبية "تنادي بالخروج بقوة في الفاتح نوفمبر القادم و التصويت بنعم نظرا لأهمية هذا المشروع من حيث الضمانات التي يطرحها في بناء و تكريس الدولة الجديدة المنشودة المبنية على المؤسسات و منظومة قانونية قوية."

"طلبنا كذلك من مناضليي الحزب بالتصويت بنعم على هذا المشروع" يضيف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, نظرا, كما قال, "للمواد المهمة الأخرى التي تضمنها من أهمها تقليص و ضبط صلاحيات الحكم الفردي و التسلط و تحويل مادة العهدات إلى مادة صماء لا يمكن تعديلها و جعل من هذا المشروع بمثابة البوابة لتنفيذ مجمل الإصلاحات المرتقبة المتعلقة بتسيير دواليب الدولة بعد الاستفتاء."

كما تم,حسب المتحدث, إدراج مواد أخرى إيجابية و غير مسبوقة ضمن هذا المشروع تتمثل أهمها, استنادا إلى نفس المسؤول, في استحداث و توسيع صلاحيات سلطات الرقابة و تدعيم باب الحريات الفردية و الجماعية و الممارسة الديمقراطية الحقيقية للجميع و تجسيد التوازن بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية.