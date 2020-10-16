جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي

الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، السيد جون إيف لودريان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجرى اللقاء بقصر الحكومة بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم.

وتمحورت المحادثات بين أعضاء الوفدين حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي.

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وكان رئيس الدبلوماسية الفرنسية قد استقبل في وقت سابق اليوم من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ويقوم السيد لودريان بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار المشاورات الدورية المدرجة في الأجندة السياسية والاقتصادية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا لعام 2020.