الزاوية البلقائدية الهبرية تعرب عن "تأييدها" لمشروع تعديل الدستور 

الجزائر - أعربت الزاوية البلقائدية الهبرية يوم الخميس على لسان شيخها محمد عبد اللطيف بلقائد، عن "تأييدها" لمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم واعتبرته "أحد مظاهر مسيرة التغيير" التي بدأها جيل الثورة المجيدة وتحملتها الأجيال بعده.

وجاء في بيان لشيخ الزاوية البلقائدية الهبرية "إن الجزائر مقبلة على إحياء ذكرى اندلاع ثورة التحرير الكبرى التي رفعت راية البلاد خفاقة في سماء العز والكرامة وهي تحيي هذه الذكرى تواصل في مسيرة التغيير التي بدأها جيل الثورة المجيدة وتحملتها الأجيال بعده ولا زالت".

وأضاف قائلا إن "مشروع تعديل الدستور الذي سيقبل عليه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر هو أحد مظاهر هذا التغيير وسيكون إن شاء الله تعالى لبنة الأساس لبناء جزائر جديدة مبنية على أصول ثابتة تضمن للأجيال القادمة حياة سعيدة وترقى ببلدنا المفدى إلى مصاف كبريات الدول في شتى ميادين الحياة.

"فإننا نؤيد هذا المشروع بقلوبنا ودعواتنا ونسأل الله لولي أمرنا التوفيق والرشد والسداد... داعيا الله ان يحفظ الجزائر من كل سوء ورحم الله شهداءنا الأبرار".

ومن جهة أخرى خاطبت الزاوية البلقائدية الهبرية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قائلة "إن تفانيكم في خدمة هذا الوطن وتضحياتكم الجسام في سبيل النهوض به إلى

مصاف كبريات الدول أمر لا يخفى على أحد" مضيفة بأن مشروع الدستور "سيكون إن شاء الله تعالى لبنة الأساس لبناء جزائر جديدة مبنية على أصول ثابتة تضمن للأجيال القادمة حياة سعيدة، وتكون حسنة من أعظم الحسنات في صحيفتكم يحفظها لكم التاريخ ويشهد لكم بها الداني والقاصي".

وفي ذات السياق ذكرت الزاوية أنها "كانت ولا تزال رباط القرآن الكريم والعلم الشرعي و الجهاد وخدمة الوطن" مشيرة الى أنه "بفضل الله سبحانه ثم بجهود رجال الزوايا حافظت الجزائر عبر العصور على لغتها وعقيدتها ودينها في أسمى صور الاعتدال والوسطية التي تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم"، قال سبحانه "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.