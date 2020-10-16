بن زيان يستعرض العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع سفيري اليمن والبرتغال

الجزائر - استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان العلاقات الثنائية مع كل من سفيري اليمن السيد محمد علوي عبد اله اليزيدي والبرتغال السيد لويس مانيال دو غلاش فيلوسو، حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان لذات الوزارة.

وقد نوه السفير اليميني بالجزائر بالمناسبة بالعلاقات العريقة والاخوية والتاريخية التي تربط الشعب اليمني بالشعب الجزائري وبالدعم المستمر الذي تقدمه الجزائر في جميع الميادين -يضيف ذات المصدر-.

كما تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء حول "سبل تعزيز علاقات التعاون والتبادل في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي حيث يوجد 481 طالبا يمنيا يزاولون دراستهم في مختلف التخصصات بالجامعة الجزائرية".

وقد طالب الجانب اليمني في هذا الاطار ب"التوقيع على بروتوكول التعاون ما بين البلدين وقبول المزيد من الطلبة اليمنيين في دراسات ما بعد التدرج".

ومن جهة أخرى تطرق السيد بن زيان مع السفير البرتغالي الى العلاقات الثنائية بين الطرفين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وكيفية تعزيزها وتوسيعها مستقبلا الى جانب تعليمية اللغة البرتغالية التي الح سفير البرتغال عليها وميادين أخرى علمية وتكنولوجية.

وذكر البيان بأن "العلاقات الثانية ما بين الجزائر والبرتغال قد عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة 2014 بعد تبادل الزيارات بين وزراء القطاعين من بينها تبادل الباحثين والطلبة في مجالي البحث والتكوين والمشاركة في برامج أوروبية توجد فيها جامعات جزائرية وبرتغالية".

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما ل"حصيلة التعاون الثنائي" واتفقا على تكثيفه وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى لاسيما بعد تحقيق نتائج مثمرة في اطار اعمال مشتركة في ميادين النانوتكنولوجيا وعلم الزلازل والصحة (سرطان الثدي).

وعبر الجانب الجزائري عن امله "لتنظيم لقاء بين وزيري القطاعين في الجزائر والبرتغال عبر تقنية التحاضر عن بعد لتطوير افاق التعاون وتقاسم التجارب بخصوص مكافحة كوفيد-19 والتعليم عن بعد".