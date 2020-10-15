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الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لدريان الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر تدوم يومين, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل, مساء اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان إيفلودريان، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بلادنا يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري".

وقد تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وضبط أجندة مختلف آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المنتظر أن تلتئم قبل نهاية السنة الجارية, حسبما أوضحه ذات البيان.

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كما كان اللقاء فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.

وقد جرى اللقاء بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر بفرنسا عنتر داود.

 

آخر تعديل على الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:56
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الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 20:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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