التعديل الدستوري: فيدرالية المقاولين الشباب تدعو إلى "عمل جماعي قوي" لتكريس دولة القانون والعدالة

و أوضح السيد بلطرش خلال لقاء جواري حول مشروع تعديل الدستور تم تنظيمه بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب أنه "يتعين اغتنام الفرصة و المساهمة في بناء الجزائر الجديدة المنشودة".
وصرح السيد بلطرش أن "فئة الشباب تحظى باهتمام خاص ضمن برنامج رئيس الجمهورية", متحدثا في هذا الصدد عن إنشاء دوائر وزارية مكلفة ب"انشغالات و طموحات" هذه الشريحة من المجتمع.
و تحدث من جهته أستاذ العلوم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة 3) عبد اللطيف بوروبي عن ضرورة "التصويت بكثافة و لفائدة مشروع التعديل الدستوري يوم الفاتح نوفمبر المقبل" ,مؤكدا أن هذا المشروع يشكل "منعرجا حاسما في تاريخ الجزائر و الشباب على وجه الخصوص".
اقرأ أيضا : تعديل الدستور: الاسبوع الاول من الحملة الاستفتائية جرى في "كنف الهدوء والاحترام لحرية التعبير"
و فصل ذات الأكاديمي بأن مشروع التعديل الدستوري "يستجيب لمتطلبات بناء دولة عصرية و لتطلعات الشعب في ممارسة ديمقراطية حقيقية و كذا قطع الطريق أمام كل محاولات التلاعب".
و تم اغتنام هذا اللقاء التحسيسي الذي احتضنته دار الثقافة مالك حداد لشرح المحاور الكبرى للنصوص التي تضمنها مشروع تعديل الدستور و المتعلقة على وجه الخصوص بترقية المجتمع المدني و من ثمة تعزيز مكانة الشباب.
و شدد المشاركون في هذا اللقاء الإعلامي و التحسيسي و الذين كان من بينهم ممثلون لجمعيات شبانية محلية و جامعيون على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية" و "ترقية العدالة الاجتماعية".
و جاء هذا اللقاء الجواري الذي سيتبع بلقاءات أخرى مماثلة تحت شعار "التعديل الدستوري من منظور الشباب".