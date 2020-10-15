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الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها التاسع

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

 

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت هذا الخميس تنشيط اليوم التاسع من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.

- رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يدعو "الشعب الجزائري باعتباره مصدر كل سلطة إلى المشاركة القوية والواسعة في هذا الاستحقاق المصيري في ظل ظروف تشهد فيها الجزائر تحولات وتحديات كبرى يفرضها المحيط الاقليمي المتقلب... وإلى عدم الانصياع إلى أبواق في الخارج تملي عليها ما تقول وما تفعل ولم تستسغ بعد تجاوز الجزائر لتبعات المرحلة الانتقالية وولوج عهد الشرعية بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي".

- رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني: هناك اهتمام شعبي وحرص على معرفة محتوى الدستور المعدل وما سيحدثه من تغيرات حقيقية على الواقع المعاش.

- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج), فاطمة الزهراء زرواطي, من ولاية عين تيموشنت: الجزائر اليوم بحاجة إلى الأرضية والأسس الصحيحة التي يوفرها مشروع تعديل الدستور الجديد والذي يسمح لها أن تتخطى هذا المنعرج بسلام.

- مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان من ولاية عين تموشنت: هناك إرادة من خلال هذا الدستور لإشراك المجتمع المدني في مختلف الهيئات والمجالس العليا بما في ذلك المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الاستشارية العليا لدى رئيس الجمهورية على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني.

- وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم: الجزائر كرست منذ الاستقلال, مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز في دساتيرها وذلك عرفانا بدور المرأة الفعال وتضحياتها الجسام في الكفاح من أجل التحرير وبعد الاستقلال, والدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ والمحافظة على هذا المبدأ في مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي مطلع نوفمبر المقبل.

- وزير المناجم محمد عرقاب من ولاية قالمة: مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل سيسمح بتفعيل العجلة الإنتاجية في كامل ربوع الوطن وخاصة في القطاع المنجمي وكذا تهيئة الظروف الملائمة لنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة .

- الأمين العام للتنسيقية الوطنية للمجتمع المدني, بن صالح عبد الحفيظ من تلمسان: الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور سيسمح ببناء جدار فاصل بين الشعب والأشخاص الذين يريدون ضرب أمن واستقرار الوطن ويتحينون كل الفرص لزرع الفتنة وإضعاف معنويات الشعب.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها التاسع
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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