ضرورة تجند الشعب لإنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

وذكر السيد بن صالح خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة عبد القادر علولة في إطار الحملة الاستفتائية أنه "من الضروري تجند الشعب للاستفتاء الشعبي والتصويت بنعم وذلك من أجل التغيير وبناء جزائر جديدة يتمتع شعبها بكل الحقوق".
وأبرز الأمين العام للتنسيقية الوطنية للمجتمع المدني "أن الجميع مسؤول عن إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور" من خلال وضع الثقة الكاملة في مؤسسات الدولة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية.
وأشار بن صالح عبد الحفيظ إلى أن الالتزام بالمشاركة في الاستفتاء "سيسمح ببناء جدار فاصل بين الشعب والأشخاص الذين يريدون ضرب أمن واستقرار الوطن ويتحينون كل الفرص لزرع الفتنة وإضعاف معنويات الشعب".
وذكر أن "مشروع تعديل الدستور سيعيد الهيبة لمختلف مؤسسات الدولة" وسيمنح الفرصة للكفاءات الشبانية للمساهمة في تسيير شؤون الدولة.
واعتبر السيد بن صالح أن مشروع تعديل الدستور "يحمل أمال وأفاق مستقبلية للأجيال القادمة لبناء جزائر جديدة تتمتع بالعدالة والقوانين والمؤسسات القوية."