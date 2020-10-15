مشروع تعديل الدستور يوفر أرضية صحيحة وقوية للجزائر (تاج)

و أبرزت السيدة زرواطي خلال تجمع شعبي نشطته بالمكتبة العمومية الرئيسية للمطالعة "مالك بن نبي" في إطار اليوم التاسع من الحملة الاستفتائية أن "الجزائر اليوم بحاجة إلى الأرضية والأسس الصحيحة التي يوفرها مشروع تعديل الدستور الجديد والذي يسمح للجزائر أن تتخطى هذا المنعرج بسلام" .
و أشارت المتحدثة الى أن مشروع تعديل الدستور "يحمل العديد من الضمانات والآليات لاقتلاع الفساد بقوة القانون" .
وأضافت أن وثيقة التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء "تضمنت إنشاء المحكمة الدستورية واستقلالية القضاء وركزت على تكوين و تأهيل المجتمع المدني في محاربة الفساد وهي كلها أسس قوية وصحيحة للدولة العصرية ".
وأبرزت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر أن "التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور ليس أمر شكلي أو شخصي إنما هو أمانة فلا يجب أن نتنصل عن هذه المسؤولية".