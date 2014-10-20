الوزير الأول يهنئ الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020

وكتب الوزير الاول قائلا: "إلى الناجحين في شهادة البكالوريا كلي فخر بمجهوداتكم التي بذلتموها رغم الظرف الصحي الاستثنائي، والانقطاع عن مقاعد الدراسة. أُحيي فيكم شجاعتكم، مثابرتكم وقوة عزيمتكم. فبكم تبنى الجزائر الجديدة. ولغير الناجحين، أتمنى لهم التوفيق العام المقبل بحول الله".
اقرأ أيضا : بكالوريا 2020: كل مترشح تحصل على 9/20 يعد ناجحا
وكانت وزارة التربية الوطنية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاربعاء عن النتائج النهائية لامتحان شهادة البكالوريا, مشيرة الى ان نسبة النجاح في هذا الامتحان بلغت 33 .55 بالمائة .