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الوزير الأول يهنئ الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 20:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

الجزائر- هنأ الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الأربعاء عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الناجحين والناجحات في امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 , معبرا لهم عن فخره بالمجهودات التي بذلوها رغم الظرف الصحي الاستثنائي.

وكتب الوزير الاول قائلا: "إلى الناجحين في شهادة البكالوريا كلي فخر بمجهوداتكم التي بذلتموها رغم الظرف الصحي الاستثنائي، والانقطاع عن مقاعد الدراسة. أُحيي فيكم شجاعتكم، مثابرتكم وقوة عزيمتكم. فبكم تبنى الجزائر الجديدة. ولغير الناجحين، أتمنى لهم التوفيق العام المقبل بحول الله".

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وكانت وزارة التربية الوطنية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاربعاء عن النتائج النهائية لامتحان شهادة البكالوريا, مشيرة الى ان نسبة النجاح في هذا الامتحان بلغت 33 .55 بالمائة .

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الوزير الأول يهنئ الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 20:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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