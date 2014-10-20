استفتاء: وزارة الاتصال تدعو المؤسسات الاعلامية الى ارسال ملف طلب الاعتماد قبل تاريخ 20 أكتوبر

وأكد ذات البيان انه "بغية الشروع في تأطير عملية التغطية الإعلامية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور, تعلم وزارة الاتصال كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية منها والأجنبية المعتمدة بالجزائر, استعدادها لاستقبال ملفات الراغبين في تغطية هذا الحدث, وذلك بالتفضل بملء الاستمارة الخاصة بطلبات الاعتماد وإيداعها وإرسالها محملة بالبيانات المطلوبة مع صورتين شمسيتين عليها ختم وإمضاء مسؤول المؤسسة الإعلامية".
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و يرفق "ملف طلب المؤسسة الإعلامية بقائمة اسمية مفصلة تحمل أسماء كل المنتمين لذات المؤسسة الراغبين في الحصول على الاعتماد حيث تودع الملفات كاملة قبل تاريخ 20 أكتوبر على مستوى امانة مديرية وسائل الاعلام المكتب رقم 303 " يضيف نفس المصدر.