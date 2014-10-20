استفتاء: وزارة الاتصال تدعو المؤسسات الاعلامية الى ارسال ملف طلب الاعتماد قبل تاريخ 20 أكتوبر

الجزائر- تدعو وزارة الاتصال كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر, الى ارسال ملف طلبها للحصول على الاعتماد لضمان التغطية الاعلامية الخاصة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر قبل تاريخ 20 أكتوبر الحالي كما أورده يوم الأربعاء بيان من الوزارة .

وأكد ذات البيان انه "بغية الشروع في تأطير عملية التغطية الإعلامية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور, تعلم وزارة الاتصال كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية منها والأجنبية المعتمدة بالجزائر, استعدادها لاستقبال ملفات الراغبين في تغطية هذا الحدث, وذلك بالتفضل بملء الاستمارة الخاصة بطلبات الاعتماد وإيداعها وإرسالها محملة بالبيانات المطلوبة مع صورتين شمسيتين عليها ختم وإمضاء مسؤول المؤسسة الإعلامية".

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