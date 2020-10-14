تيارت - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان يوم الأربعاء بتيارت أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء "يجسد التغيير الحقيقي من خلال ترقية دور ومكانة المجتمع المدني ورفع قدراته في بناء الجزائر الجديدة".

وأوضح السيد برمضان خلال لقائه بالحركة الجمعوية المحلية أن "مشروع تعديل الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية لصاحب القرار وهو الشعب الجزائري من أجل الاستفتاء دستر وإهتم بالحركة الجمعوية والمجتمع المدني في العديد من المواد بعد أن كان لا تشمله إلا مادة واحدة في الدساتير السابقة" .

وأبرز ذات المتحدث بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء رفع من قيمة ومكانة ودور الحركة الجمعوية كشريك لبناء الجزائر الجديدة.

وأردف في هذا الصدد قائلا أن"تعديل الدستور هو تطبيق لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء حملته الانتخابية من أجل تحقيق رغبة الشعب الجزائري في التغيير الذي طالب به من خلال الحراك".

وذكر بأن "رئيس الجمهورية يولي اهتماما بالغا لدور الحركة الجمعوية بإعتبارها الحليف الأول لبناء الجزائر حيث أن اللقاءات وإصدار القوانين يترجم إرادته وقناعته وسياسته في تجسيد التغيير والديمقراطية التشاركية بناء على آليات وأطر" .

وناقش السيد برمضان مع الحركة الجمعوية الاقتراحات الخاصة بتأطير المجتمع المدني والرفع من فعاليته.