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مجلس قضاء الجزائر/ نقابة محامي الجزائر : وجود "مغالطات" في مقال جريدة وطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 18:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
مجلس قضاء الجزائر/ نقابة محامي الجزائر : وجود &quot;مغالطات&quot; في مقال جريدة وطنية

الجزائر- أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن المقال الذي نشر, يوم الأربعاء في جريدة يومية متعلق بمحتوى الاجتماعات التنسيقية الدورية بين رئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام مع نقابة محامي الجزائر يحتوي على "عدة مغالطات" , حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة.

وجاء في بيان الموقع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن "المقال الذي نشر, يوم الأربعاء في يومية +ليبرتي+ المتعلق بمحتوى الاجتماعات التنسيقية الدورية بين رئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام مع نقابة محامي الجزائر, يحتوي على عدة مغالطات كان يتعين على صاحبه التحلي بالاحترافية اللازمة قبل نشره مما استلزم تصويبها للرأي العام".

وأوضح المصدر ذاته أنه ورد في المقال المذكور أن "رئيسي المجلس التزما بنقل رئيس الغرفة الخامسة نحو جهة قضائية أخرى, وهو شيء يتنافى مع النصوص القانونية المنظمة لمهنة القضاء بحكم أن سلطة نقل القضاة يختص بها حصريا المجلس الأعلى للقضاء".

كما ورد في نفس المقال-حسب ذات المصدر- "تعليقات وتأويلات حول قضايا كان سبق لقضاة المجلس معالجتها وأخرى لازالت محل معالجة بافتراء ترتيبات تمس حتى بمصداقية القضاء واستقلاليته".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:27
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مجلس قضاء الجزائر/ نقابة محامي الجزائر : وجود "مغالطات" في مقال جريدة وطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 18:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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