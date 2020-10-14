الموافقة على التعديل الدستوري "انطلاقة جديدة للبلاد"

المدية- اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, يوم الأربعاء بالمدية أن" موافقة الشعب على التعديل الدستوري هوبمثابة انطلاقة جديدة للبلاد ومرحلة حاسمة في تاريخها".

وأكد السيد زيتوني في تدخله خلال لقاء جواري تم تنظيمه على مستوى قاعة المتعددة الرياضات "الإمام إلياس" أن التصويت ب"نعم" خلال استفتاء أول نوفمبر, هو"بمثابة انطلاقة جديدة للجزائر" ويمثل "مرحلة حاسمة في تاريخها على أكثر من صعيد", مبرزا أن "الدستور الجديد سيسمح بتعزيز مبدأ دولة القانون وتقوية مؤسسات الدولة".

كما رافع الطيب زيتوني بالمناسبة من اجل "إعادة صياغة قوانين الولاية والبلدية", معتبرا أن "تحسين دور البلدية وتعزيز المهام المخولة للمجالس المنتخبة وكذا المشاركة الفعلية للمواطن في تسيير شؤون البلدية" من شأنه -- كما أضاف -- "المساهمة في حل مشاكل التنمية المحلية وفي التطور الاقتصادي لجماعاتنا" الإقليمية.

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واسترسل مؤكدا "من غير الممكن بناء دولة قوية بدون أحزاب قوية ومهيكلة", معتبرا أن "النشاط الجمعوي لا يمكنه أن يعوض عمل والتزام التشكيلات السياسية في الميدان".