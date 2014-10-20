المجلس الشعبي الوطني يشارك في دورة افتراضية حول أزمة كوفيد 19 واعادة تصور دور المهاجرين

ولد سالك يحمل مجددا مجلس الأمن الدولي وفرنسا مسؤولية عرقلة حل القضية الصحراوية -

مشروع قانون المالية 2021: إجراءات جمركية جديدة من أجل ضبط أفضل للتجارة الخارجية -

دعوة إلى تمكين بعثة مينورسو من مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية -

الأسبوع الأول من الحملة : تجند كبير للأحزاب المؤيدة -

كورونا : 185 إصابة جديدة, 111 حالة شفاء و 9 وفيات -

بوركينا فاسو: انتخابات رئاسية في ضوء تفاقم أزمة إنسانية وأمنية بالبلاد -

وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في زيارة عمل للجزائر الخميس -

مشروع تعديل الدستور يقترح تعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات المحلية والوطنية -

اعتماد نمط الادخار البنكي لتحقيق استثمار اقتصادي ناجع -

مستغانم: تفكيك شبكة تنظيم الهجرة غير الشرعية بحرا -

ابراز رسالة الشهيد ضمن النص الدستوري وأهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية -

الرقمنة في خدمة التراث الثقافي الجزائري -

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة احاطة حول الوضع في الصحراء الغربية -

حماية إجتماعية للبحارة: منشور وزاري يضمن تسهيلات أكثر وبطاقة شفاء صالحة طول السنة -

خبراء تشيك لترميم تماثيل المسرح الجهوي لوهران -

الصالون الدولي الرقمي الأول للصناعات الغذائية من 1 الى 16 نوفمبر -

السلام الحقيقي في الشرق الأوسط سيظل حلما بعيد المنال دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس -

مكافحة الإرهاب والجريمة: تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية خلال أسبوع -

الجزائر-المكسيك (2-2) مارتينو: 'لقاء قوي أمام منافس من المستوى العالي -