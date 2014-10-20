و أوضح ذات البيان ان المجلس الشعبي الوطني سيكون ممثلا في هذه الأشغال, بالنائبين عبد المجيد دنوني وذلك بصفته نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وكذا عمار موسى بصفته مقرر اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجمعية.
المجلس الشعبي الوطني يشارك في دورة افتراضية حول أزمة كوفيد 19 واعادة تصور دور المهاجرين
أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 17:45 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 14 مرات
الجزائر- يشارك المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم الخميس والى غاية يوم الجمعة المقبل في دورة افتراضية لحوار دولي تنظمه منظمة الهجرة الدولية حول موضوع "أزمة كوفيد 19: إعادة تصور دور المهاجرين والتنقل البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"ّ بجنيف (سويسرا) بالحضور وكذا عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد, كما أورده يوم الأربعاء بيان للمجلس.
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