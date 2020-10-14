مشروع تعديل الدستور يساهم في "تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية"

الشلف - أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, يوم الأربعاء من الشلف أن مشروع تعديل الدستور سيساهم في "تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية والتداول على السلطة".

وقال أبو الفضل بعجي خلال تجمع نشطه بدار الثقافة في إطار فعاليات اليوم الثامن من الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور, أن "التعديل الدستوري سيساهم في تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية والتداول على السلطة".

وأبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الوثيقة الدستورية المطروحة للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل "قلصت من صلاحيات رئيس الجمهورية وحددت العهدات بعهدتين وجعلتها من المواد الصماء".

وأردف أن مثل هذه المواد ستسمح ب"ضمان التداول على السلطة وتعزيز الديمقراطية والابتعاد عن الحكم الفردي", لافتا إلى أن تحديد عهدات النواب أيضا بعهدتين هو "رسالة للتداول على السلطة وإعطاء الفرصة للكفاءات والشباب".

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كما ثمن السيد بعجي في معرض كلمته إمكانية انبثاق رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية المعارضة أو وزيرا أولا من الأغلبية الرئاسية, معتبرا أن هذه الجزئية الدستورية جعلت من "الممارسة الديمقراطية مدسترة وأحدثت توازنا بين مختلف السلطات".

وفيما يخص باب الحريات والحقوق العامة اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع تعديل الدستور تضمن الكثير من المواد التي تعد "ضمانا للحقوق والحريات".

كما ثمن المتحدث إنشاء محكمة دستورية لها من الصلاحيات ما يخولها لمراقبة كل أعمال مؤسسات الدولة وحتى إمكانية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وعرج أبو الفضل بعجي في خضم كلمته على العمل السياسي في الجزائر لافتا إلى أن حزبه ليس في صراع مع أي حزب, داعيا إلى "صياغة ميثاق شرف أخلاقيات العمل السياسي والعمل على وضع اليد في اليد لبناء جزائر جديدة".