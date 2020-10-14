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وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في زيارة عمل للجزائر الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في زيارة عمل للجزائر الخميس

الجزائر - يقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي, جون إيف لودريان, يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بزيارة عمل للجزائر, بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان أنه "بدعوة من السيد صبري بوقدوم, وزير الشؤون الخارجية, سيقوم السيد جون إيف لودريان, وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية, بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 15 و 16 أكتوبر 2020".

"وبهذه المناسبة، وبالإضافة إلى المحادثات التي سيجريها مع نظيره الجزائري, - يضيف ذات المصدر- سيحظى رئيس الدبلوماسية الفرنسية باستقبال من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد".

"وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات الدورية المدرجة في الأجندة السياسية والاقتصادية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا لعام 2020, وستمكن الطرفين من تقييم التقدم الحاصل في التعاون الثنائي الذي تميز في الأشهر الأخيرة بتجسيد استحقاقات مهمة على غرار انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة بالجزائر في 12 مارس  2020".

كما ستسمح هذه الزيارة - يضيف البيان- ب"تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, لا سيما الوضع في الصحراء الغربية وملف مالي والوضع في منطقة الساحل وكذلك الأزمة في ليبيا التي ستكون تسويتها في صلب المحادثات بين الطرفين".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 18:03
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وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في زيارة عمل للجزائر الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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