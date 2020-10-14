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عبد القادر حجار كان "وفيا لمبادئ الإلتزام والتفاني في خدمة المصالح العليا للوطن"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات

الجزائر- أعرب رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل يوم الأربعاء, عن أحر التعازي لعائلة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 83 سنة, مذكرا بمبادئ الفقيد في "الإلتزام والتفاني في خدمة المصالح العليا للوطن", حسب ما أورده بيان للمجلس.

وجاء في رسالة التعزية: "بلغني, بعميق التأثر والأسى نبأ وفاة الأخ المجاهد والمناضل والدبلوماسي عبد القادر حجار, تغمد البارئ روحه بألطاف رحمته وبواسع مغفرته وحشره إلى جواره مع من ارتضى لهم جنات الفردوس مقاما".

واضاف السيد قوجيل "وإذ أعرب, بهذه الرزية الأليمة, لعائلته الكريمة, ومن خلالها, لكافة أقارب الراحل وأصدقائه, عن أحر التعازي وصادق الدعاء, أستحضر, ما كان يتحلى به الراحل الذي نذر شبابه لتحرير وطنه المفدى من نير الإحتلال .. وما كان يتمتع به من غيرة وطنية صادقة ... جسدها على مدى عقود من مساره

الطويل, حيث ظل, رحمه الله, متشبثا بقيم الأمانة وحب الوطن, وفيا لمبادئ الإلتزام والتفاني في خدمة المصالح العليا للوطن ... تلكم القيم التي ظلت نبراسه في مختلف المهام السياسية والدبلوماسية التي تقلدها, أكرم الله مثواه".

واختتم رئيس مجلس الامة بالنيابة رسالته قائلا "إذ نشاطركم أحزانكم في هذا الخطب الأليم, نسأل العلي القدير أن يسدل على أبنائه وذويه الصبر والسلوان, وأن يسكنه فسيح الجنان , وأن يغدق عليه عظيم المثوبة والرضوان ... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان المرحوم وهو من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت قد شغل منصب سفير للجزائر بعدة عواصم كطرابلس و طهران و القاهرة و تونس.

كما كان الفقيد عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:56
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عبد القادر حجار كان "وفيا لمبادئ الإلتزام والتفاني في خدمة المصالح العليا للوطن"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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