وفاة المجاهد والديبلوماسي عبد القادر حجار: بوقدوم يعزي عائلة الفقيد

الجزائر- قدم وزير الخارجية , صبري بوقدوم , يوم الأربعاء, تعازيه لعائلة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 سنة.

وكتب السيد بوقدوم على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ببالغ الأسى بلغني نبأ وفاة المجاهد والدبلوماسي و السفير السابق والصديق عبد القادر حجار رحمه الله و طيب ثراه. على إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم بتعازي القلبية لعائلته وذويه و كل الأسرة الثورية و الدبلوماسية راجيا المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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وكان المرحوم وهو من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت شغل منصب سفير للجزائر بعدة عواصم كطرابلس و طهران و القاهرة و تونس.

كما كان الفقيد عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.