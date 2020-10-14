مكافحة الإرهاب والجريمة: تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" خلال أسبوع

الجزائر - نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 7 الى 13 أكتوبر الجاري،عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" تعكس مدى "الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم" للقوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 أكتوبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة عبر كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الإرهاب"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني عشرة (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تلمسان ووهران وبرج بوعريريج " فيما تم "ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء ببرج باجي مختار وتدمير (04) قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وجيجل وعين الدفلى".

إقرأ ايضا: إلقاء القبض على عنصر دعم للجماعات الارهابية بتيبازة وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل (18) تاجر مخدرات وحجزت (943،5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(28465) قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من عين الدفلى ووهران وتلمسان ومستغانم والنعامة وبشار وباتنة وتبسة وأم البواقي والوادي".

من جهة أخرى يضيف نفس المصدر، "أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، (137) شخصا وحجزت (03) شاحنات و(07) مركبات رباعية الدفع و(132) مولدا كهربائيا و(118) مطرقة ضغط و(66) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(17،062) كيلوغرام من مادة الزئبق ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب"، بالإضافة إلى "(6،1) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب"، فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني "(20) شخصا وحجزت (03) بنادق صيد و(10986) خرطوشة و(415160) وحدة من الألعاب النارية و(49806) وحدة من مختلف المشروبات و(300) كاميرا مراقبة وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من سطيف وتبسة وعنابة وعين أمناس وورقلة وبسكرة والوادي وغليزان".

إقرأ ايضا: الجيش الوطني الشعبي: كشف و تدمير 16 مخبأ للجماعات الارهابية خلال أغسطس2020

كما تم " إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (12875) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف".

وفي سياق آخر تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني حسب ذات المصدر، من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (536) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية و قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم وبومرداس والشلف والطارف، فيما تم توقيف (54) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وبشار وإليزي وتبسة".