وفاة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار: السيد جراد يعزي عائلة الفقيد

الجزائر - قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجا ر الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 83 سنة.

وكتب السيد جراد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار، رحمه الله. بهذا المصاب الجلل، أتقدم لعائلته بأخلص التعازي وأصدق المواساة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وينعم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان المرحوم وهو من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت شغل منصب سفير للجزائر بعدة عواصم كطرابلس و طهران و القاهرة و تونس.

كما كان الفقيد عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.