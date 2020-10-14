الحملة الاستفتائية: دعوة للمساهمة جماعيا في نجاح مشروع التعديل الدستوري

قسنطينة - أكدت الصحف الصادرة بشرق البلاد في أعدادها لنهار اليوم الأربعاء بأنه بعد انقضاء أسبوع من بداية الحملة الاستفتائية حول مشروع التعديل الدستوري سيطرت دعوات "المساهمة جماعيا في نجاح" هذا المشروع على خطابات منشطي هذه الحملة.

وكشفت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" بأن منشطي هذه الحملة الاستفتائية أجمعوا على مدار أسبوع على حث الجزائريين و الجزائريات على "المساهمة بشكل جماعي في نجاح الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري من أجل وضع أسس بناء الجزائر الجديدة."

كما أفادت ذات الصحيفة بأن إنشاء السلطات العمومية لمختلف الهيئات الاستشارية لتكريس دور المجتمع المدني و مشاركته في تسيير الشؤون العامة كان في قلب تدخلات الشخصيات السياسية و ممثلي الجمعيات و المجتمع المدني.

وبعد أن اعتبرت الأجواء التي تسبق الاستفتاء "محتشمة إلى حد ما" بالنسبة للأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية تتوقع ذات اليومية "حماسا أكبر" بدءا من الأسبوع المقبل "مثلما كان عليه الأمر بالنسبة للاستشارات الشعبية السابقة."

من جهتها تطرقت يومية "لاست ريبوبليكان" للأنشطة المنظمة عبر التراب الوطني في إطار الحملة الاستفتائية متحدثة عن فحوى تصريحات عديد المتدخلين الذين دعوا إلى التصويت على "الدستور الجديد."

كما تطرقت ذات الجريدة الصادرة بعنابة للدورة التكوينية التي تم إطلاقها بولاية قسنطينة لفائدة المعنيين بتسيير و تنظيم الاستفتاء حول التعديل الدستوري المزمع في الفاتح نوفمبر المقبل بمبادرة من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأولت من جهتها يومية النصر اهتمامها بمحور تعزيز هيئات الرقابة و المؤسسات الاستشارية الذي تضمنه مشروع التعديل الدستوري و أعطت الكلمة للمحامي والحقوقي عمار خبابة للتطرق لأثر هذه التدابير في الترقية الفعلية للديمقراطية ومبادئ الشفافية في تسيير شؤون الدولة.