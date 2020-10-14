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وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار

الجزائر- انتقل إلى رحمة  الله المجاهد والدبلوماسي السابق عبد القادر حجار امس الثلاثاء عن عمر ناهز 83 سنة، حسب علم لدى أقارب الفقيد.

المرحوم و هو من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت شغل منصب سفير للجزائر بعدة عواصم كطرابلس و طهران و القاهرة و تونس.

كما كان الفقيد عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.

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وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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