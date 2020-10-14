وفاة الدبلوماسي السابق عبد القادر حجار

المرحوم و هو من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت شغل منصب سفير للجزائر بعدة عواصم كطرابلس و طهران و القاهرة و تونس.
كما كان الفقيد عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- انتقل إلى رحمة الله المجاهد والدبلوماسي السابق عبد القادر حجار امس الثلاثاء عن عمر ناهز 83 سنة، حسب علم لدى أقارب الفقيد.
المرحوم و هو من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت شغل منصب سفير للجزائر بعدة عواصم كطرابلس و طهران و القاهرة و تونس.
كما كان الفقيد عضوا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.