الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها السابع

- رئيس المجلس الشعبي الوطني , سليمان شنين, خلال جلسة بمقر البرلمان : التعديلات الدستورية المقترحة ترمي إلى "الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون, أحد مطالب الحراك المبارك, بما يجسد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشاملة".
- الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ,محمد عليوي من مستغانم : " تعديل الدستور الذي يعتبر واحدا من التعهدات ال 54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو ضامن للوحدة الوطنية ولمستقبل البلاد ويؤسس للمشاركة الفعلية الواسعة للشعب في بناء جزائر جديدة".
- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي من معسكر : "اقتراح الاعتماد على الأغلبية البرلمانية أو أغلبية رئاسية حسب الحالة عند تشكيل الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية في التعديل الدستوري المقترح يسمح بتصحيح وضع سياسي خاطئ سابقا".
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- رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من ورقلة : "مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات والطاقات الوطنية سيما شريحة الشباب بفضل الضمانات نحو التغيير المنشود التي يحملها المشروع''.
- حركة الوفاق الوطني (بيان) : "موعد الاستفتاء سيكون انتصارا آخر للشعب الجزائري الأبي ,ليلقن المتربصين باستقرار وأمن الوطن درسا آخر لن ينسوه أبدا, وسيسجل بصمته في سجل التاريخ كما عودنا دوما في المواقف الحاسمة".