الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها السابع

الدولة ستواصل انجاز برامج سكنية كبرى عبر مختلف أرجاء الوطن -

منتخب الجيدو لذوي الاحتياجات الخاصة - برالمبياد-2020 : المصارعون الجزائريون في تربص تحضيري -

الحملة الاستفتائية : التركيز على ما سيحققه الدستور من مكاسب في الحقوق والحريات -

مكافحة الإرهاب: واشنطن تعتبر الجزائر شريكا موثوقا به -

بكالوريا 2020 : نسبة النجاح بلغت 30 . 55 بالمائة -

حث النواب على التحسيس بأهمية التعديل الدستوري -

على الأمم المتحدة ضمان حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة -

حماية إجتماعية للبحارة: منشور وزاري يضمن تسهيلات أكثر وبطاقة شفاء صالحة طول السنة -

رعاية صحية : الدعوة الى عقلنة تسيير خدمة المريض -

إنشاء مناطق حرة من أجل الاستثمار الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني -

ضرورة ربط خريطة التكوين الجامعي باحتياجات المحيط الإقتصادي والإجتماعي -

عقد نموذجي يحدد شروط وكيفيات التمدرس في المؤسسات الخاصة -

تيارت : بذل كل الجهود من أجل التسويق لابتكارات الشباب بقطاع التكوين المهني -

برنامج عدل 2: بداية تسليم مفاتيح لحصة جديدة لمكتتبي الجزائر العاصمة يوم الأربعاء -

مراجعة القوانين المنظمة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية -

كورونا : تسجيل 174 إصابة جديدة, 110 حالة شفاء و 9 وفيات -

إعداد برنامج عمل لتأطير سلوك التكافل والتطوع لدى الفرد في المجتمع -

مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فريقان من الطلبة الجزائريين -

المديرية العامة للحماية المدنية تطلق حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الاختناقات بالغاز -