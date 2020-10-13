الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها السابع

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت هذا الثلاثاء تنشيط اليوم السابع من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.

- رئيس المجلس الشعبي الوطني , سليمان شنين, خلال جلسة بمقر البرلمان : التعديلات الدستورية المقترحة ترمي إلى "الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون, أحد مطالب الحراك المبارك, بما يجسد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشاملة".

- الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ,محمد عليوي من مستغانم : " تعديل الدستور الذي يعتبر واحدا من التعهدات ال 54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو ضامن للوحدة الوطنية ولمستقبل البلاد ويؤسس للمشاركة الفعلية الواسعة للشعب في بناء جزائر جديدة".

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي من معسكر : "اقتراح الاعتماد على الأغلبية البرلمانية أو أغلبية رئاسية حسب الحالة عند تشكيل الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية في التعديل الدستوري المقترح يسمح بتصحيح وضع سياسي خاطئ سابقا".

- رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من ورقلة : "مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات والطاقات الوطنية سيما شريحة الشباب بفضل الضمانات نحو التغيير المنشود التي يحملها المشروع''.

- حركة الوفاق الوطني (بيان) : "موعد الاستفتاء سيكون انتصارا آخر للشعب الجزائري الأبي ,ليلقن المتربصين باستقرار وأمن الوطن درسا آخر لن ينسوه أبدا, وسيسجل بصمته في سجل التاريخ كما عودنا دوما في المواقف الحاسمة".