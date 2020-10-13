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جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف : الاستعانة بالبريد الالكتروني في حال تعذر إرسال الأعمال في الآجال المحددة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 16:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر- أعلنت لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي تم تنصيبها يوم الاثنين أنه في حال تعذر إرسال الأعمال المشاركة قبل انتهاء الآجال المحددة يمكن للصحفيين إرسال نسخة من العمل المشارك به مرفقا بملف الترشح عبر البريد الإلكتروني الذي وضع لهذا الغرض, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الاتصال.

وجاء في البيان "تعلن لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف, التي تم تنصيبها, في 12 أكتوبر 2020, تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بلحيمر, أنه في حال تعذر إرسال الأعمال المشاركة قبل انتهاء الآجال المحددة, يمكن للصحفيين إرسال نسخة من العمل المشارك به, مرفقا بملف الترشح عبر البريد الإلكتروني:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. في انتظار إيداع الملفات كاملة إجباريا بمكتب ضبط البريد بمقر وزارة الاتصال".

وكان وزير الاتصال,الناطق الرسمي للحكومة قد أشرف يوم الاثنين, بالجزائر العاصمة, على تنصيب أعضاء لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف, تحت شعار "الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة".

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وأكد السيد بلحيمر في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة التي يرأسها عميد كلية العلوم السياسية سليمان أعراج, أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تهدف إلى"تقدير مسيرة الصحفيين الجزائريين خلال حرب التحرير الوطني ودعم جهود مهنيي الصحافة الوطنية الذين يساهمون في تعزيز حقوق المواطنين والحصول على معلومات موضوعية وذات مصداقية, من خلال الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية".

كما تهدف هذه الجائزة في طبعتها السادسة -حسب السيد بلحيمر- إلى "تشجيع وتعزيز الإنتاج الصحفي الوطني بجميع أشكاله وتحفيز التميز والإبداع والاحتراف في الصحافة الوطنية, من خلال ترسيخ ثقافة الجدارة ومكافأة أفضل الأعمال الفردية أو الجماعية فيما يتعلق بالموضوع المختار".

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جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف : الاستعانة بالبريد الالكتروني في حال تعذر إرسال الأعمال في الآجال المحددة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 16:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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