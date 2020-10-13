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بشار: الحركة الكشفية تطلق حملة تحسيسية حول أهمية الإستفتاء القادم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

بشار- أطلقت المحافظة المحلية للكشافة الإسلامية الجزائرية يوم الثلاثاء حملة إعلامية وتحسيسية لفائدة السكان ومنتسبيها عبر ولاية بشار، سيما الذين بلغوا سن الإقتراع حول أهمية الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر القادم ، حسب ما علم من مسؤولي هذه المنظمة .

وتشمل هذه العملية نقاشات ينشطها أكاديميون بما في ذلك أساتذة في القانون من جامعة "محمد طاهري" بالإضافة إلى مسؤولين محليين من الكشافة الإسلامية الجزائرية ، مثلما أوضح رئيس مكتب الكشافة الإسلامية ببشار عبد المطلب فيزيوي .

وأبرز بأنه '' من خلال هذه المبادرة التي تندرج ضمن الحملة الإستفتائية نسعى إلى توعية الناخبين والناخبات عبر عديد بلديات الولاية حول أهمية هذا الإستفتاء وكذا نشر وترقية الثقافة الإنتخابية في أوساط سكان الولاية '' .

كما يتوخى منها أيضا "مساهمتنا كجمعية وطنية في هذه الإستشارة الإنتخابية لتقديم الدعم لبناء دولة حديثة وديمقراطية" ، يضيف السيد فيزيوي .

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وفي سياق ذي صلة استكملت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي تتابع عن كثب مختلف الأنشطة المتعلقة بالحملة الإستفتائية ، قوائم المشرفين على 98 مركزا و 542 مركز اقتراع من بينها  9 مكاتب متنقلة التي سخرت للإستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر القادم ، وفقا لما أفاد به مسؤول الإتصال بالمندوبية محمد جرمان .

وأكد نفس المصدر أن كافة الوسائل البشرية واللوجستية للمندوبية الولائية قد سخرت من أجل إنجاح الحملة الإستفتائية .

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بشار: الحركة الكشفية تطلق حملة تحسيسية حول أهمية الإستفتاء القادم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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