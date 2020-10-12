الرئيس عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم الاثنين مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد, تم خلالها التطرق إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والمستجدات الإقليمية لاسيما الملف الليبي, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد, تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وزيارته المرتقبة للشقيقة تونس".

"كما تناولت المكالمة - يضيف البيان- استعراض المستجدات الإقليمية وعلى وجه الخصوص الملف الليبي, إذ عبر رئيس الجمهورية عن ثبات و وضوح الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية بضرورة اعتماد الحل السلمي والسياسي النابع من إرادة الشعب الليبي الشقيق".

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"و بالمناسبة, بارك رئيس الجمهورية استضافة الشقيقة تونس للحوار الليبي-الليبي, تحت رعاية الأمم المتحدة في نوفمبر القادم", وفقا لذات البيان.