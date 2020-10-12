الرئيس عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد, تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وزيارته المرتقبة للشقيقة تونس".
"كما تناولت المكالمة - يضيف البيان- استعراض المستجدات الإقليمية وعلى وجه الخصوص الملف الليبي, إذ عبر رئيس الجمهورية عن ثبات و وضوح الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية بضرورة اعتماد الحل السلمي والسياسي النابع من إرادة الشعب الليبي الشقيق".
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"و بالمناسبة, بارك رئيس الجمهورية استضافة الشقيقة تونس للحوار الليبي-الليبي, تحت رعاية الأمم المتحدة في نوفمبر القادم", وفقا لذات البيان.