مشروع تعديل الدستور "خطوة نحو تجسيد الجزائر الجديدة" (الخليفة العام للطريقة التيجانية)

الأغواط - صرح الشيخ محمد علي بالعرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية بعين ماضي بالأغواط يوم الإثنين أن مشروع تعديل الدستور "هو خطوة إيجابية نحو تجسيد مفهوم الجزائر الجديدة".

و أكد الشيخ بالعرابي في تصريح ل(وأج) أن "التوجه لصناديق الإقتراع و الإدلاء بالأصوات سينمّ عن وعي الشعب الجزائري بالواجبات الرئيسية له من أجل التقدم و بناء دولة الحق و القانون و العدالة الحقيقية".

وأشار الخليفة العام للطريقة التيجانية أن الرجوع إلى الشعب من أجل اختيار مصيره حول دستور البلاد هو ''نقطة إيجابية '' تحسب للقيادة الحالية للبلاد التي التزمت - كما أضاف - بوعودها التي قطعتها أثناء الحملة الإنتخابية للرئيس عبد المجيد تبون.

و أضاف كذلك بقوله " أنه لا يخفى على أحد أن هنالك من يترصد بالجزائر ولا يريد لها الخير ويعملون على الترويج لمقاطعة الإستفتاء المقبل على مشروع تعديل الدستور"، مستخدمين - كما قال - "مواقع التواصل الإجتماعي من أجل بث أيديولوجياتهم".

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وأكد الشيخ محمد علي بالعرابي في ذات الشأن أن الشباب الجزائري " أكثر وعيا و نضجا من أن ينساقوا وراء هذه المجموعات التي تسعى لزعزعة الإستقرار و تعطيل كل ما هو إيجابي للجزائر".