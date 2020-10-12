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مشروع تعديل الدستور "خطوة نحو تجسيد الجزائر الجديدة" (الخليفة العام للطريقة التيجانية)

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
مشروع تعديل الدستور &quot;خطوة نحو تجسيد الجزائر الجديدة&quot; (الخليفة العام للطريقة التيجانية)

الأغواط - صرح الشيخ محمد علي بالعرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية بعين ماضي بالأغواط يوم الإثنين أن مشروع تعديل الدستور "هو خطوة إيجابية نحو تجسيد مفهوم الجزائر الجديدة".

و أكد الشيخ بالعرابي في تصريح ل(وأج) أن "التوجه لصناديق الإقتراع و الإدلاء بالأصوات سينمّ عن وعي الشعب الجزائري بالواجبات الرئيسية له من أجل التقدم و بناء دولة الحق و القانون و العدالة الحقيقية".

وأشار الخليفة العام للطريقة التيجانية أن الرجوع إلى الشعب من أجل اختيار مصيره حول دستور البلاد هو ''نقطة إيجابية '' تحسب للقيادة الحالية للبلاد التي التزمت - كما أضاف - بوعودها التي قطعتها أثناء الحملة الإنتخابية للرئيس عبد المجيد تبون.

و أضاف كذلك بقوله " أنه لا يخفى على أحد أن هنالك من يترصد بالجزائر ولا يريد لها الخير ويعملون على الترويج لمقاطعة الإستفتاء المقبل على مشروع تعديل الدستور"، مستخدمين - كما قال - "مواقع التواصل الإجتماعي من أجل بث أيديولوجياتهم".

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وأكد الشيخ محمد علي بالعرابي في ذات الشأن أن الشباب الجزائري " أكثر وعيا و نضجا من أن ينساقوا وراء هذه المجموعات التي تسعى لزعزعة الإستقرار و تعطيل كل ما هو إيجابي للجزائر".

وبخصوص اختيار الفاتح من نوفمبر لإجراء الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أكد الخليفة العام للطريقة التيجانية أن اختيار هذا اليوم " لم يأتِ اعتباطيا بل لما يحمله هذا التاريخ من رمزية ثورية و دلالة على الهوية الوطنية".

آخر تعديل على الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 16:50
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مشروع تعديل الدستور "خطوة نحو تجسيد الجزائر الجديدة" (الخليفة العام للطريقة التيجانية)
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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