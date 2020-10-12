Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع الدستور يتضمن أدلة على نية صادقة للشراكة مع المجتمع المدني

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

بسكرة- أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان من ولاية بسكرة يوم الاثنين بأن "مشروع تعديل الدستور يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة و مد اليد للمجتمع المدني".

و أوضح السيد برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية بقاعة المحاضرات بالمتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني بأنه "لأول مرة تعطى أهمية لهذه الشراكة مع المجتمع المدني و هو ما يعكس الإرادة القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإشراك كل الفعاليات لخدمة المجتمع و بناء جزائر جديدة"، مردفا بأن "مشروع التعديل الدستوري "يحوي مواد قانونية تدل على صدق هذه النية".

و أضاف ان مسودة الدستور "توضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية و اتخاذ القرار و تحقيق طموحات المجتمع لاسيما في مكافحة الفساد باعتباره أول عامل ساهم في نخر خيرات الوطن و تثبيط العزائم".

و أبرز السيد برمضان أهمية رفع مستوى الجمعيات للمساهمة في مكافحة الفساد من خلال الإجراءات و الآليات القانونية و الدورات التكوينية متحدثا عن إمكانية جني ثمار أكبر ب"تنسيق جهود مؤسسات الدولة مع فعاليات المجتمع المدني".

اقرأ أيضا :   التشاركية مع المجتمع المدني قناعة ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور

و شدد في تدخله على "ضرورة استرجاع الثقة لدى المواطن من خلال الشراكة التي تمثل قاعدة مشروع التعديل الدستوري الذي سيقول الشعب كلمته بشأنه في الفاتح من نوفمبر المقبل".

و أشاد في ختام تدخله بالدور البارز الذي تلعبه الجمعيات لاسيما خلال جائحة كورونا من خلال التجند و التنسيق مع كافة الهيئات في مواجهة تداعيات الفيروس.

للإشارة فإن هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات المجتمع المدني كان فرصة لممثلي الجمعيات المحلية لطرح انشغالاتهم وإبراز تطلعاتهم في بناء جزائر جديدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع الدستور يتضمن أدلة على نية صادقة للشراكة مع المجتمع المدني
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.12

تصدير 50 ألف طن من الكلنكر نحو الغابون انطلاقا من ميناء عنابة

20.10.12

التصويت على مشروع تعديل الدستور "أولوية وطنية"

20.10.12

الذكرى ال 45 للوحدة الوطنية : الشعب الصحراوي يستحضر الذكرى بمنطقة بنتيلي

20.10.12

خنشلة: إنهاء مهام مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري

20.10.12

البوليساريو تفند مزاعم مندوب المغرب بنيويورك بخصوص المركز القانوني لقضية الصحراء الغربية

20.10.12

مشروع تعديل الدستور "خطوة نحو تجسيد الجزائر الجديدة" (الخليفة العام للطريقة التيجانية)

الأكثــر قـراءة

20.10.08

بريد الجزائر يطلق خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم"

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.07

"دخول ثقافي"، قطيعة مع جمود النشاطات

20.10.06

مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة