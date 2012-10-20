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تعديل الدستور : إدراج 28 مقترحا للاتحاد العام للعمال الجزائريين في المجال الاقتصادي

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 15:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لباطشة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن 28 مقترحا من أصل 100 للاتحاد تم أخذها بعين الاعتبار في مشروع تعديل الدستور, الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل, و هي تخص أساسا المجال الاقتصادي.

و أوضح السيد لباطشة في تدخله خلال  لقاء جمع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية "هولينغ شيميكال ألجيريا" و الفيدرالية الجزائرية لعمال البترول و الكيمياء والغاز أن"المقترحات ال28 للاتحاد العام للعمال الجزائريين تخص أساسا الدور التشاركي للمواطن في التنمية المحلية و دسترة محاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج".

و أبرز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن جانب كبير من مشروع تعديل الدستور جاء من أجل "تأمين و حماية كل ما حققه الحراك من مكاسب خلال سنة 2019" مضيفا ان الاتحاد ينشط حاليا حملة في عدة ولايات عبر الوطن تحسبا للاستفتاء الشعبي المقبل المتعلق بمشروع تعديل الدستور.

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في سياق منفصل أكد السيد لباطشة على الأهمية القصوى الذي يكتسيها تكوين النقابيين, معلنا أن الاتحاد بصدد بحث امكانيات استحداث مركز لتكوين النقابيين حتى يتمكنوا من التعامل بكل فعالية مع مختلف النزاعات ذات الطابع المهني و الاجتماعي .

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تعديل الدستور : إدراج 28 مقترحا للاتحاد العام للعمال الجزائريين في المجال الاقتصادي
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2020 15:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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