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أقوال منشطي الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور في يومها الخامس

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر- إليكم مقتطفات من تصريحات بعض رؤساء الأحزاب السياسية ومسؤولي المنظمات الوطنية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور في يومها الخامس.

 

- المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان :  دسترة المجتمع المدني واستحداث مرصد الحركة الجمعوية يعكس الارادة السياسية للسلطة ومرافقة هذه الإمكانيات البشرية "الضرورية" لإحداث التغيير وتحقيق الإقلاع الإجتماعي - الاقتصادي للبلاد.

-الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, محمد عليوي : مشروع تعديل الدستور سيضع حدا لاستنزاف الأراضي الفلاحية ويحرر الجزائر من التبعية الاقتصادية ومن كل القيود ويسمح بتسجيل انطلاقة فعالة وحقيقية لقطاع الفلاحة, قاطرة الاقتصاد الوطني.

- رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة :على جميع الجزائريين المشاركة الواسعة في الاستفتاء لتثبيت الشرعية الشعبية وفرض احترام إرادة المواطنين على الجميع الى جانب استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي المبارك, والاحتياط للتحديات الواقعة والمخاطر الاجتماعية المتوقعة والمهددة للاستقرار جراء الأزمة  الاقتصادية والآثار السلبية لوباء (كوفيد-19). 

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- وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي : "الدستور الجديد أقر في سابقة هي الأولى من نوعها، "التزام الدولة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية" ليكرس بذلك التزام رئيس الجمهورية بإقحام الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية، وضمان مشاركتهم الفعلية في صناعة القرار وفي تسيير السياسات العمومية.

- القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي : استفتاء الفاتح من نوفمبر هو استمرار للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي المبارك والذي سيسمح بوضع الأسس لبناء جزائر جديدة والمضي قدما دون توقف نحو تحقيق طموحات الشعب ما يمثل أولى خطوات الإصلاح والتغيير.

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أقوال منشطي الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور في يومها الخامس
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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