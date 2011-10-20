تحديد رزنامة العطل المدرسية و الدخول القادم بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021

الجزائر- حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2020-2021 , وكذا تاريخ الدخول المدرسي المقبل, حسب ما جاء يوم الأحد في بيان للوزارة .

وأوضح ذات المصدر أن العطلة المدرسية الشتوية ستبدأ يوم الخميس 28 يناير 2021 مساء وتستمر الى يوم السبت 6 فبراير 2021 مساء, في حين ستكون العطلة المدرسية الربيعية من يوم الخميس 11 مارس 2021 مساء الى يوم السبت 20 مارس 2021 مساء, وذلك في جميع المناطق.

وحسب نفس الرزنامة فان عطلة الصيف ستكون ابتداء من يوم الخميس 8 يوليو 2021 مساء بالنسبة للأساتذة, وذلك في جميع المناطق.

ومن جهة أخرى, أفاد البيان أن "عطلة الصيف بالنسبة للاداريين "تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية, بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه, ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي", حيث تم تحديد العطلة بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 22 يوليو 2021 مساء, بينما ستكون بالنسبة للمنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 15 يوليو 2021 مساء.

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وأفاد نفس المصدر أنه " يجب على الأساتذة و الاداريين المشاركة في تأطير الامتحانات والمسابقات والعمليات التكوينية, كما يجب أن تضمن المداومة على مستوى المؤسسات التعليمية خلال عطلة الصيف".

و بالنسبة لتاريخ الدخول المدرسي المقبل للسنة الدراسية 2020-2021 لتلاميذ جميع المناطق , حدد الدخول بالنسبة للتعليم الابتدائي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 صباحا, و التعليم المتوسط و التعليم الثانوي يوم الأربعاء 4 نوفمبر2020 صباحا.