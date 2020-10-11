زيارة يانغ جايشي الى الجزائر: مناسبة لتقييم التعاون بين بلدين تربطهما علاقات "متينة"

الجزائر- شكلت اللقاءات التي جمعت الطرف الجزائري بالسيد يانغ جايشي, عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر يومي 10 و11 أكتوبر الجاري مناسبة لتقييم التعاون بين البلدين اللذين تربطهما صداقة "تاريخية" وعلاقات تعاون "متينة", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن المسؤول الصيني حظي بمقابلة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وأجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم مشيرا الى ان هذه اللقاءات "شكلت للجانبين الجزائري والصيني مناسبة لتقييم التعاون بين البلدين اللذين تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات تعاون متينة تم الارتقاء بها سنة 2014 إلى شراكة استراتيجية شاملة, وكذا لبحث فرص تطويرها في إطار المبادرة الصينية (الحزام والطريق), خاصة بعد انضمام الجزائر إليها في سبتمبر 2018 .

و في هذا الإطار استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي, لاسيما في المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها --كما اورده ذات المصدر-- " الهياكل والمنشآت القاعدية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والتكوين المهني".

و كانت الفرصة مواتية للطرفين لاستعراض أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حولها, فضلا عن مواصلة التعاون و التضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وتمت الاشارة من جهة أخرى إلى ان السيد وانغ شياوتاو, رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يرافق السيد يانغ جايشي اجرى جلسة عمل مع السيد شكيب رشيد قائد, الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال زيارة عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للجزائر وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني, يتعلق بهبة قدرها 100 مليون يوان ريمنبي، تخصص لتمويل مشاريع التعاون بينهما.

وكان السيد يانغ جايشي, قد شرع أمس السبت في زيارة رسمية للجزائر يرافقه فيها رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية, وانغ شياوتاو.

وتندرج زيارة السيد يانغ جايشي الى الجزائر في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.