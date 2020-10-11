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سيدي بلعباس: استفتاء الفاتح نوفمبر هو استمرار للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات

سيدي بلعباس ـ أبرز القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي يوم الأحد بسيدي بلعباس أن "استفتاء الفاتح من نوفمبر هو استمرار للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي المبارك والذي سيسمح بوضع الأسس لبناء جزائر جديدة".

وذكر القائد الكشفي لدى تنشيطه للمنتدى الولائي للمجتمع المدني والشباب حول مشروع تعديل الدستور بدار الثقافة "كاتب ياسين" في إطار الحملة الاستفتائية أن" استفتاء الفاتح من نوفمبر سيسمح لهذا المسار الذي كان نتاجا للحراك الشعبي المبارك بالمضي قدما دون توقف نحو تحقيق طموحات الشعب ما يمثل أولى خطوات الإصلاح والتغيير".

وأضاف أن موعد الفاتح من نوفمبر "سيسمح بالتخلص من هيمنة السلطة التنفيذية وشكلية البرلمان من خلال منح الصلاحيات لكل الهيئات بشكل متوازن ويضمن استقلالية العدالة وتكريس أكبر للحريات" منوها في ذات السياق بمختلف التدابير التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الجديدة.

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وأبدى السيد حمزاوي استغرابه من نداءات بعض المقاطعين للاستفتاء مؤكدا أن "غالبية الشعب الجزائري قد اختارت في هذا المسار الذي كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة محطة انطلقت منها قيادة لهذه البلاد".

ودعا المتحدث كافة أطياف الشعب الى عدم تفويت هذه الفرصة للمشاركة في بناء جزائر جديدة منوها برمزية اختيار الفاتح من نوفمبر للاستفتاء.

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سيدي بلعباس: استفتاء الفاتح نوفمبر هو استمرار للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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