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انطلاق جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 14:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر- انطلقت, يوم الأحد, بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه ب 18سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 8 ملايين دج.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة تتم عن بعد بالنسبة للمتهم الرئيسي علي حداد المتواجد بالمؤسسة العقابية تازولت بباتنة وكذا الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى المدان أيضا في هذه القضية والمتواجد في سجن العبادلة ببشار.

و تم إحضار باقي المدانين في هذه القضية على غرار الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ووزراء سابقين.

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وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.

كما أدين في هذه القضية ,اضافة الى خمسة من اخوة علي حداد, العديد من الوزراء والاطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 12سنة و1مليون دج غرامة مالية بتهمة "تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة".

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انطلاق جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 14:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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