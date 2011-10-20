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تعديل الدستور: استلام طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
تعديل الدستور: استلام طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن آجال استلام ملفات طلبات الاعتماد المؤقت الخاصة بوسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم حددت من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري، حسب ما اورده بيان لذات الهيئة.

وحسب ذات المصدر، فأن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنهي إلى علم كافة وسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لأول نوفمبر 2020، أن آجال استلام ملفات طلبات الاعتماد المؤقت قد حدد من الأحد 11 أكتوبر إلى غاية الخميس 22 أكتوبر 2020".

كما أوضحت ذات الهيئة أنه "يودع طلب اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة مؤقتة كمبعوثين خاصين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البعثة الديبلوماسية أو ممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي".

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وأبرزت الهيئة أن ملف طلب الاعتماد المؤقت يتضمن كلا من طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي المحترف، صورة من البطاقة المهنية للمعني، صورتان شمسيتان واستمارة طلب تأشيرة يمكن تحميلها من المواقع الالكترونية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج وكذا استمارة معلومات بغرض الاعتماد المؤقت يمكن تحميلها من الموقع الالكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  https://ina-elections.dz/ والمواقع الالكترونية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

ويندرج تطبيق هذه الإجراءات في إطار تنفيذ المهام المخولة للهيئة المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، وكذا تجسيدا لمضمون القرار الصادر عن الهيئة في 10 أكتوبر الجاري والذي يحدد كيفيات وإجراءات الاعتماد المؤقت للصحفيين الممارسين لصالح هيئة إعلام خاضعة لقانون أجنبي بمناسبة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر 2020.

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تعديل الدستور: استلام طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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