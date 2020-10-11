Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوقدوم يستقبل رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
بوقدوم يستقبل رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم،اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر على رأس وفد هام.

وقد شرع السيد يانغ جايشي،أمس السبت في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين يرافقه فيها رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو.

وتندرج زيارة السيد يانغ جايشي الى الجزائر في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.

وستكون هذه الزيارة فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية، والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.

إقرأ أيضا: إقرأ أيضا: رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في زيارة إلى الجزائر

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أنه تم في وقت سابق من نهار اليوم، التوقيع على اتفاق  للتعاون الاقتصادي والتقني بين الجزائر و الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وتتعلق بهبة مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين .

آخر تعديل على الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:54
كلـمات مفتـاحيــة :
بوقدوم يستقبل رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.11

بوقدوم يستقبل رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

20.10.11

حادث إنفجار الغاز بالبيض: التكفل التام بالمتضررين وفتح تحقيق فوري

20.10.11

الجزائر-الصين: التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني

20.10.11

إبراهيم مراد: وسائل مالية هامة مخصصة لترقية مناطق الظل

20.10.11

تعديل الدستور: حزب "الوسيط السياسي" يدعو مناضليه إلى التصويت ب "نعم"

20.10.11

بكالوريا 2020: كل مترشح تحصل على 9/20 يعد ناجحا

الأكثــر قـراءة

20.10.08

بريد الجزائر يطلق خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم"

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.07

"دخول ثقافي"، قطيعة مع جمود النشاطات

20.10.06

مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة