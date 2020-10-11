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تعديل الدستور: حزب "الوسيط السياسي" يدعو مناضليه إلى التصويت ب "نعم"

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 10:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

تلمسان - دعا رئيس حزب "الوسيط السياسي"، أحمد لعروسي رويبات يوم السبت بتلمسان مناضلي تشكيلته السياسية إلى التصويت ب"نعم" لمشروع تعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم.

وأبرز أحمد لعروسي رويبات مخاطبا إطارات حزبه للمنطقة الغربية للبلاد أن تشكيلته السياسية تؤمن بنقاش الأفكار وأن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء "يستجيب إلى مطالب الحراك الشعبي"، ويعد "وثيقة رئيسية للتغيير الذي وعد به رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الانتخابي".

وأشار رئيس حزب "الوسيط السياسي" إلى أن حزبه يعتبر أن "الوقت قد حان لإجراء التغيير من أجل جزائر جديدة ملك لكل الجزائريين"، مبرزا أنه "من الضروري السماح للشباب الأكفاء والنزهاء المشاركة بنشاط في المجهود الوطني لبناء بلد قوي وديمقراطي".

وذكر نفس المتحدث أن حزبه "لم يشارك قط في الفوضى التي سببها المسؤولون السابقون للبلاد"، داعيا الأحزاب السياسية الأخرى إلى المساهمة بشكل إيجابي في بناء الجزائر الجديدة. وأشار إلى أنه "يتعين على الإعلام والنخب الفكرية والقادة السياسيين تنوير الرأي العام الوطني".

كما أعرب أحمد لعروسي رويبات عن تأييد حزبه لمجهودات رئيس الجمهورية ودعا إلى إجراء انتخابات للمجالس المنتخبة، بعد إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حتى يتسنى ظهور نخبة سياسية كفؤة ونزيهة قادرة بأن توصل الجزائر إلى التنمية والازدهار.

 

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تعديل الدستور: حزب "الوسيط السياسي" يدعو مناضليه إلى التصويت ب "نعم"
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 10:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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